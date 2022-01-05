Святкове занурення: черкаські любителі крижаної води поділилися досвідом

До зимової ополонки приходять учасники черкаського Клубу довгожителів напередодні Різдва. У них купальний сезон триває протягом року, розповів Суспільному керівник клубу Сергій Каліга.

За словами пана Сергія, у холодній воді вони черпають силу та енергію. До Дніпра приходять чи не щодня. Сонце сходить – учасники клубу довгожителів вирушають купатися. Хай там що: сніг, крига чи дощ, — до води йдуть і настрій завжди є.

Все, що треба – це трохи розім’ятися перед запливом, додала Анна Левченко:

"Головне руками та ногами помахати. Потім ногами зайти й вийти".

Для настрою вони прикрасили купальники: 6 грудня занурення святкове, розповіла Тетяна Михайленко:

"Просимо водичку, щоб вона забирала наші недуги, всі стреси, всі нехороші емоції".

Пані Тетяна зазначила, що вони не бояться заходити в холодну воду:

"Вода прекрасна. Водичка мокра і тепла".

Суспільне Черкаси

Таїсія Глизенко у клубі довгожителів вже десять років:

"Після плавання жити й розмножуватись хочеться. Ноги болять, а як виходиш з води — ні ноги не болять, нічого не болить", — розповіла жінка.

Пані Анна розповіла, що прийшла до клубу через дев'ять місяців після інсульту. Тоді ходила з ковінькою, тепер — навіть сироти на шкірі після купання не виступають.

"Отак як ви лікуєтесь теплою водою, отак ми тут холодною. Я одразу не повірила у це. Я хворіла дуже часто фолікулярною ангіною – це була катастрофа для мене, а потім перестала", — розповіла Анна Левченко.

Суспільне Черкаси Таїсія Глизенко та Анна Левченко

"Я відчуваю себе дуже добре тому, що зараз ми на природі й разом з природою ми себе почуваємо", — зауважив черкасець Олександр Кісільов.

За словами Сергія Каліги, щороку людей в клубі більшає:

"Доєднується молодь. А так, взагалі, найстаршому нашому відвідувачу 89 років, наймолодшому — 25 років. Це дає насолоду організму, збільшується працездатність і, взагалі, ендорфіни щастя присутні".

Закріплюють оздоровчий ефект щоразу спільним фото та теплим чаєм, приготовленим за власним рецептом:

"Є у чаї нашому і чорнобривці, і смородина та малина. Все, що в нас росте. Можна навіть березу".

Суспільне Черкаси

За словами черкаського кардіолога Володимира Казмирука, пірнати у холодну воду треба обережно, аби це було максимально корисним для здоров’я:

"До моржування треба готуватись. Якщо ви вирішили, що це треба робити, то потрібно бути поступовим, почати з приймання холодного душу", — пояснив лікар.

Починати загартовуватися найкраще з літа, додав Сергій Каліга. До клубу довгожителів запрошує усіх охочих.

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