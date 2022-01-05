Черкаські медики повернули до життя чоловіка, якому констатували клінічну смерть

У Черкасах медики "швидкої" у новорічну ніч повернули до життя чоловіка, у якого констатували клінічну смерть. За словами речниці центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірини Назарок, реанімували чоловіка майже годину.

За словами Ірини Назарок, 1 січня о 00:32 годині в диспетчерську екстренки зателефонувала жінка, яка в сльозах просила приїхати швидку, бо її тато упав, захрипів і втратив свідомість:

"Це був 13-й виклик від початку нового року. Медики встановили, що у 63-річного чоловіка зупинилось серце та сталась клінічна смерть. Медики екстренки за допомогою портативного автоматичного пристрою серцево-легеневої реанімації «Shciller» реанімували чоловіка майже годину", — розповіла речниця.

За її словами, декілька разів відбувалося відновлення ритму серця, але потім знову наступала зупинка. На 51-й хвилині медикам Катерині Скворцовій і Віктору Прокопенку вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати життєві функції пацієнта:

"На 51-й хвилині нарешті відновився серцевий ритм, стала стабільною гемодинаміка та тиск прийшов до норми", — розповіла Катерина Скворцова, яка реанімувала чоловіка.

Дорогою до Третьої черкаської міської лікарні у чоловіка відновилося спонтанне дихання.

За словами Катерини Скворцової, це не перший випадок повернення пацієнта до життя. Однак це був перший випадок успішної реанімації за допомогою автоматичного пристрою:

"Ти все одно відчуваєш ту саму відповідальність і переживаєш. Але, по-перше, поки апарат качає – в тебе вільні руки й ти можеш контролювати життєво важливі функції. А по-друге, сила в цього пристрою зберігається на всіх етапах реанімації – хоч десять хвилин, хоч 30. А без апарату ви не можете качати весь час з однаковою силою: фізично важко це робити протягом навіть п'яти хвилин, не говорячи вже про 50, а апарат – може".

Медикиня додала, що врятувати цього чоловіка хотіла понад усе, адже це перша реанімація в новому році:

"Просто не можу передати відчуття, коли тут ти працюєш над порятунком життя однієї людини, а за вікном запускають салюти, гуляють та відпочивають інші люди. Це було для нас, як новорічне диво".

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