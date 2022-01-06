COVID-19 на Волині: 73 нові випадки за добу, три – летальні

За останню добу на Волині підтвердили 73 нових випадки коронавірусної інфекції. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 6 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала 143 людини. Один летальний випадок зафіксували у Луцьку, два – у Володимир-Волинському районі.

Методом ПЛР протестували 914 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 24 хворих

Боратинська ТГ – 3 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ – 2 хворих

Колківська ТГ – 1 хворий

Олицька ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Торчинська ТГ – 2 хворих

Цуманська ТГ – 2 хворих

Володимир- Волинська ТГ – 6 хворих

Зимнівська ТГ – 1 хворий

Литовезька ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 2 хворих

Нововолинська ТГ – 12 хворих

Устилузька ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий

Любешівська ТГ – 1хворий

Маневицька ТГ – 2 хворих

Велицька ТГ -1хворий

Вишнівська ТГ -1 хворий

Головненська ТГ – 1хворий

Дубівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 2 хворих

Колодяжненська ТГ – 1хворий

Люблинецька ТГ – 1хворий

Самарівська ТГ — 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 104 026 людей. 100 471 волинянин одужав від COVID-19. 2 198 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо