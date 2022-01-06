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COVID-19 на Волині: 73 нові випадки за добу, три – летальні
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COVID-19 на Волині: 73 нові випадки за добу, три – летальні

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: 73 нові випадки за добу, три – летальні Фото: pixabay

За останню добу на Волині підтвердили 73 нових випадки коронавірусної інфекції. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 6 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала 143 людини. Один летальний випадок зафіксували у Луцьку, два – у Володимир-Волинському районі.

Методом ПЛР протестували 914 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 24  хворих
  • Боратинська ТГ – 3 хворих
  • Городищенська ТГ – 1 хворий
  • Ківерцівська ТГ – 2 хворих
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Олицька ТГ – 1 хворий
  • Підгайцівська ТГ – 1 хворий
  • Торчинська  ТГ – 2 хворих
  • Цуманська ТГ – 2 хворих
  • Володимир- Волинська ТГ – 6 хворих
  • Зимнівська ТГ – 1  хворий
  • Литовезька ТГ – 1 хворий
  • Локачинська ТГ – 2 хворих
  • Нововолинська ТГ – 12 хворих
  • Устилузька ТГ – 1 хворий
  • Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
  • Любешівська ТГ – 1хворий
  • Маневицька ТГ – 2 хворих
  • Велицька ТГ -1хворий
  • Вишнівська  ТГ -1 хворий
  • Головненська  ТГ – 1хворий
  • Дубівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 2 хворих
  • Колодяжненська ТГ – 1хворий
  • Люблинецька ТГ – 1хворий
  • Самарівська ТГ —   1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 104 026 людей. 100 471 волинянин одужав від COVID-19. 2 198 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 25 нових випадків за добу і п'ять летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.
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