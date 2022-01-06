COVID-19 на Волині: 73 нові випадки за добу, три – летальні

За останню добу на Волині підтвердили 73 нових випадки коронавірусної інфекції. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 6 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужала 143 людини. Один летальний випадок зафіксували у Луцьку, два – у Володимир-Волинському районі.
Методом ПЛР протестували 914 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 24 хворих
- Боратинська ТГ – 3 хворих
- Городищенська ТГ – 1 хворий
- Ківерцівська ТГ – 2 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Олицька ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий
- Торчинська ТГ – 2 хворих
- Цуманська ТГ – 2 хворих
- Володимир- Волинська ТГ – 6 хворих
- Зимнівська ТГ – 1 хворий
- Литовезька ТГ – 1 хворий
- Локачинська ТГ – 2 хворих
- Нововолинська ТГ – 12 хворих
- Устилузька ТГ – 1 хворий
- Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
- Любешівська ТГ – 1хворий
- Маневицька ТГ – 2 хворих
- Велицька ТГ -1хворий
- Вишнівська ТГ -1 хворий
- Головненська ТГ – 1хворий
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 2 хворих
- Колодяжненська ТГ – 1хворий
- Люблинецька ТГ – 1хворий
- Самарівська ТГ — 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 104 026 людей. 100 471 волинянин одужав від COVID-19. 2 198 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 25 нових випадків за добу і п'ять летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.