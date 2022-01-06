У 152 храмах Харківської області 6 та 7 січня відбудуться різдвяні богослужіння.

Про це 6 січня розказав начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Колосовський.

"Усі заклади були перевірені, провели додаткові інструктажі, перевірили шляхи евакуації, чи забезпечені храми вогнегасниками. Основна небезпека під час богослужіння — використання відкритого вогню. Хотів би попросити вірян дотримуватися дистанції не лише через карантин, але й для пожежної безпеки — щоб не зайнялося волосся чи одяг людини", — сказав Колосовський.

За його словами, під час перевірок храмів надзвичайники знайшли порушення — відсутність вогнегасників та використання саморобних подовжувачів.

Суспільне Харків

Різдвяні заходи у Харківській області відвідають понад 51 тис. людей, очікують у поліції Харківщини. Охороняти порядок вийдуть 600 правоохоронців.

"У святкові дні для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян організовано посилене патрулювання районів Харкова та області із залученням військовослужбовців Національної гвардії України. Також створена необхідна кількість слідчо-оперативних груп та оперативний резерв, особовий склад поліції націлений на уважне обстеження місць проведення заходів з метою виявлення підозрілих предметів, а також на недопущення порушень карантинних норм", — зазначають у поліції.

Як готуються у храмах

У храмі Іоана Богослова (Православна церква України) через карантин очікують менше парафіян, ніж зазвичай на Різдво — понад 100 людей, розказав Суспільному отець Геннадій.

"Не місія церкви перевіряти сертифікати, ми закликаємо парафіян дотримуватися правил карантину, держава має діяти зі своєї сторони. У нас є засоби дезінфекції, є маски, наші працівники стежать за масковим режимом, та пропонують надягти маску, якщо людина без неї. Змусити ми не можемо", — сказав отець.

Вечірнє богослужіння у храмі Іоана Богослова розпочнеться о 17:00 та триватиме близько трьох годин, служба закінчиться колядками.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Святкові служби плануються у 42 храмах Харківської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату). Розклад богослужінь є на сайті Харківської міськради.

За даними синоптиків, 7 січня на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

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