Прокуратура в Києві викрила групу наркоторговців та вилучила понад 1 кг кокаїну

Слідчі Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 5 січня заявили, що викрили та затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у збуті наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ході проведення обшуків в автомобілях та за місцем проживання затриманих вилучено понад 1 кілограму кокаїну, грошові кошти в сумі 20000 гривень, 5000 доларів США, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи", – сказано у повідомленні пресслужби.

Слідчі прокуратури готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2, статті 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Вилучені наркотичні речовини направлено на експертизу.

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