Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом зі скаргою на вирок у справі про держзраду засудженого Віктора Януковича до Оболонського районного суду міста Києва. Тепер там мають вирішити, чи відкрити розгляд скарги, передавши знову в апеляційний суд, повідомляє пресслужба судової інстанції.
"Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 5 січня 2022 року кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу УкраїниЧастина 3 ст. 400 КПК (наслідки подання апеляційної скарги) передбачає, що якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк на апеляційне оскарження за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.", — йдеться у повідомленні.
Юристка Євгенія Закревська, яку називають не інакше як адвокатом сімей Небесної сотні, припускає, що Янукович вирішив оскаржити вирок ще раз — цього разу через винесення вироку в заочному порядку.
"Начебто він про нього вперше чує", — пояснила правозахисниця.
І тепер саме Оболонський районний суд має вирішити — чи передавати цю скаргу для розгляду назад в апеляцію чи ні.
"Тобто суд має перевірити — чи мав Янукович поважні причини не з'являтись до слідчого, прокурора, суду... Іншими словами — чи був обізнаний колишній президент-втікач, щодо кримінального провадження відносно себе, чи знав він що його судили, винесли вирок", — повідомила Суспільному Євгенія Закревська.
Що відомо
- 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Його захист оскаржив рішення.
- 6 грудня 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив рішення залишити без змін вирок у справі Януковича.
- Віктор Янукович утік з України взимку 2014 року після Революції гідності.
Читайте також
Колишню резиденцію Януковича "Сухолуччя" передали в управління готельно-ресторанному комплексу
"Потерпілі, як і свідки, з’являються до сьогодні". Справи Майдану у цифрах
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.