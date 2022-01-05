Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом зі скаргою на вирок у справі про держзраду засудженого Віктора Януковича до Оболонського районного суду міста Києва. Тепер там мають вирішити, чи відкрити розгляд скарги, передавши знову в апеляційний суд, повідомляє пресслужба судової інстанції.

"Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 5 січня 2022 року кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Юристка Євгенія Закревська, яку називають не інакше як адвокатом сімей Небесної сотні, припускає, що Янукович вирішив оскаржити вирок ще раз — цього разу через винесення вироку в заочному порядку.

"Начебто він про нього вперше чує", — пояснила правозахисниця.

І тепер саме Оболонський районний суд має вирішити — чи передавати цю скаргу для розгляду назад в апеляцію чи ні.

"Тобто суд має перевірити — чи мав Янукович поважні причини не з'являтись до слідчого, прокурора, суду... Іншими словами — чи був обізнаний колишній президент-втікач, щодо кримінального провадження відносно себе, чи знав він що його судили, винесли вирок", — повідомила Суспільному Євгенія Закревська.

Що відомо

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Його захист оскаржив рішення.

6 грудня 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив рішення залишити без змін вирок у справі Януковича.

Віктор Янукович утік з України взимку 2014 року після Революції гідності.

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