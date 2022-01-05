В Івано-Франківську вихованці художньої школи презентували "Різдвяні фантазії"

Святий Миколай з пакетами з супермаркету, помічниця Санти та мініверсії скульптур різдвяних вертепів — такі композиції 5 січня представили учні молодших класів дитячої художньої школи Івано-Франківська. На виставці "Різдвяні фантазії" експонують понад 60 робіт, розповіла кореспондентці Суспільного директорка навчального закладу Лілія Присяжнюк.

З її слів, діти готували роботи впродовж декількох тижнів. Вперше за довгий час пандемії викладачі відкривають виставку разом з учнями та їхніми батьками, адже раніше такі заходи проводили в онлайн-форматі.

"Ця виставка буде цікавою для всіх – і для дорослих, і для маленьких. Тому що вона — дуже емоційна. Роботи привносять таку досить святкову нотку в наше сіре буденне життя. На вулиці вже немає снігу, а тут — у нас — багато снігу, багато ангеликів і багато гарної зими", — каже Лілія Присяжнюк.

Фото: Суспільне Карпати На виставці "Різдвяні фантазії" експонують понад 60 робіт

Оксана Давиденко сьогодні вперше експонує свою роботу. Дівчина дуже радіє і водночас хвилюється. Адже малювати вона почала лише декілька місяців тому. На виставці Оксана хотіла представити таку роботу, яка б дарувала людям святкові приємні відчуття.

"Там зображений чобіток з подарунками, які залишив святий Миколай. Він поставив його під ялинкою. І це таке, знаєте, відчуття, коли ці всі подарунки розпаковуєш", — розповідає учениця Івано-Франківської дитячої художньої школи Оксана Давиденко.

Дарія Сергієнко виставляє свої роботи не вперше. Сьогодні представляє роботу "Дивовижна помічниця". Дарія каже, що образ цієї дівчини частково змалювала із себе, зокрема зобразила свою стару зачіску, а також надихнулася власною червоною сукнею. Роботу дівчина створювала майже 12 годин. Вона розповідає, що було важко, адже малювати доводилося у великому форматі, окрім того, багато працювала над деталями.

Фото: Суспільне Карпати Дарія Сергієнко і її робота "Дивовижна помічниця"

"Ця дівчинка – помічниця Санти. А оці діти граються в сніжки, ці – моляться, інша дівчинка отримала подарунок, а ця – прикрашає ялинку", — пояснює Дарія Сергієнко.

Мама Дарії розповідає, що дівчинка малює з того часу, як тільки навчилася тримати олівець в руках. Зараз вона часто бере участь у виставках і завжди, каже мама, має свої ідеї для картин.

"Ми вже три роки займаємося в художній школі. Професійно займаємося. На багатьох виставках представляли свої роботи. Відправляли роботи навіть за кордон", — каже Ніна Сергієнко.

Фото: Суспільне Карпати Учні художньої школи представили вертеп

Окрім картин, учні художньої школи сьогодні презентували декілька вертепів. Їх створили з пластиліну та природних матеріалів – моху, гілочок ялинки чи соломи.

Виставка "Різдвяні фантазії" експонуватиметься у виставковому залі художньої школи на вулиці Чорновола, 25 до кінця січня 2022 року.

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