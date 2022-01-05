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В Івано-Франківську проведуть парад Маланок
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В Івано-Франківську проведуть парад Маланок

Маріaна Басалига Василь Скрипка
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В Івано-Франківську проведуть парад Маланок Фото: Facebook/Руслан Марцінків

В Івано-Франківську 14 січня відбудеться парад Маланок. Учасники дійства пройдуть вулицею Незалежності до сцени на Вічевому майдані. Там відбудеться розважальне свято "Від Василя до Василя".

Про це під час засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради повідомила директорка департаменту культури Надія Загурська.

"Уже багато років поспіль на вулиці Незалежності, так званій "стометрівці", відбувається парад Маланок. Це — таке гарне, яскраве видовище. Знову ж таки, хто має бажання, може приєднуватися до нас родинами, сім’ями. Там учасники ще й колядують під сценою, жартують, танцюють, бавляться", — розповіла Надія Загурська.

В Івано-Франківську проведуть парад маланокФото: Facebook/Руслан Марцінків

Парад Маланок у 2021 році в Івано-Франківську

Таке дійство у місті проводять шостий рік поспіль. Розпочнеться парад о 17:00.

Опісля на Вічевому майдані міста виступить український виконавець, композитор, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай.

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