В Івано-Франківській громаді для дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштують Святу вечерю. Про це на оперативній нараді у міського голови розповіла керівниця служби у справах дітей Ірина Рохман.
“Кожна сім'я сідає за великий святковий стіл, де є 12 страв. Ми вечеряємо, але не кожна дитина має батьків, які належним чином виконують свої обов’язки. Тому представники служби у справах дітей вперше у 2022 році мають бажання у Католицькому ліцеї сісти за спільний стіл з дітками, які зараз перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації та Містечку милосердя. Дуже сподіваємося, що спільною колядою та вечерею зможемо передати сімейне тепло та затишок діткам”, – розповіла Ірина Рохман.
Захід відбудеться 6 січня у Католицькому ліцеї святого Василія Великого о 12:00.
Також, зі слів Ірини Рохман, цьогоріч служба у справах дітей вперше організовує дитячу розколяду "Колядують зорі на Різдво Христове!".
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