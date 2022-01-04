Цьогоріч під час XIII міжнародного різдвяного фестивалю "Коляда на Майзлях" відбудеться хода середмістям Івано-Франківська разом з різдвяними шопками. Фестиваль триватиме з 9 по 14 січня, розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Надія Загурська.

За її словами, долучитися до ходи з шопками зможуть усі охочі. Її проведуть у день відкриття фестивалю – 9 січня.

"О 14:00 формуються всі колони від монастиря Христа Царя на вулиці Незалежності, від митрополичого собору Воскресіння Христового, і ми йдемо до Вічевого майдану. Потім третя колона — від церкви Різдва Христового на вулиці Мазепи й четверта колона — від Покровського собору ПЦУ. І згодом ми загальною величезною колядою відкриваємо на Вічевому майдані "Коляду на Майзлях"", — каже Надія Загурська.

Фото: Суспільне Карпати Долучитися до ходи з шопками зможуть усі охочі, каже Надія Загурська

Голова оргкомітету фестивалю отець Артемій Новіцький каже, що свято проведуть з дотриманням карантинних обмежень у Храмі Царя Христа УГКЦ та на Вічевому майдані.

"Це не якийсь елітарний фестиваль, де зібралися найкращі колективи. Ми тут не змагаємося. Фестиваль – це є молитва, пісня. Наша мета — показати святкування Різдва, тому представлені різні колективи. Тут цінність — географія світу. Цінність не в якості співу, а в тому, що ви колядуєте, що ви далі зберігаєте свою традицію", — розповідає Артемій Новіцький

За словами міського голови Руслана Марцінківа, цьогоріч у міжнародному фестивалі "Коляда на Майзлях" візьмуть участь понад 50 колективів з України та з-за кордону.

Працівники Івано-Франківської дитячої художньої школи готують різдвяний вертеп, з яким братимуть участь у міжнародному фестивалі "Коляда на Майзлях". Викладач закладу Михайло Щерб’як каже, що працюють над створенням вертепу понад два тижні.

Фото: Суспільне Карпати Викладач закладу Михайло Щерб’як каже, що працюють над створенням вертепу понад два тижні

"Ще, можливо, ми десь її піддекоруємо, нанесемо ще лак. Але це вже тоді, коли все підсохне, коли воно вже буде триматися. Тоді ми побачимо остаточні штрихи, які нам треба буде нанести, щоб шопка була красива", — розповідає Михайло Щерб’як.

Різдвяну шопку працівники дитячої художньої школи вирішили поєднати з різдвяною зіркою та додати елементи української вишивки.

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