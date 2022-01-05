У XXI столітті до традиційних святкових рецептів додаються нові. Молодь експериментує з новими стравами до столу на Святвечір. Наприклад, львівський кулінар Сашко Чернологов створив рецепт мандаринового конфітюру. Цей джем можна додати і до пампухів.

Для приготування джему за рецептом Сашка не потрібно чистити мандарини.

"Просто не було бажання чистити шкірки від мандаринок. Це одвічна проблема і тому краще мандарини споживати у вигляді джему. Його можна застосувати у більш широкому форматі, ніж просто мандаринки. Хоча, я розумію всіх, хто любить свіжі мандаринки", — каже кулінар Сашко Чернологов.

Спочатку мандарини слід відварити 30 хвилин. Пізніше їх треба перетерти блендером. Отриману масу ставимо на плиту та додаємо цукор. Можна додавати коричневий або звичайний цукор.

Суспільне Львів Для джему мандарини потрібно перетерти

"Я беру цукру в пропорції 1 до 5, тобто 1 склянка цукру і 5 умовних склянок мандарин. Це приблизно 100 грамів цукру та 500 грамів мандарин. Ви можете також змінити ці пропорції, якщо вам хочеться, щоб було солодше. Все залежить від того, як ви собі відчуваєте, власне, закликаю пробувати завжди на смак і робити як ви це хочете, а не так, як вам там десь хтось так сказав", — каже Сашко Чернологов.

Пізніше кулінар додає три зірочки анісу, видавлює один лимон. І додає дві палички кориці.

Суспільне Львів Мандариновий джем. Львівський кулінар розповів, як приготувати смаколик

"Так тримаємо на плиті до кипіння. Нехай трошечки покипить на повільному вогні, цукор добре розтопиться, з’єднається. Спеції віддадуть свій смак, через хвилин 15-20", — каже кулінар.

Коли усе проварилося, Сашко додає 100 грамів рому. Під час приготування ром випарується, а аромат залишиться. Готовий джем добре смакуватиме і з пампухами.

"Другий момент, круасан з маслом. Єдина проблема — знайти класний круасан, але я вірю у вас, ви все зможете. Третій момент, додаємо джем до сирів, і до молодих, і до витриманих з маловираженим смаком. Ще, як варіант, можна навіть спробувати його поєднати з м’ясом птиці, наприклад з качкою", — каже кулінар.

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