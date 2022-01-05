На Черкащині зіткнулись молоковоз та легкових. Шестеро людей отримали травми

На Черкащині сталась дорожньо-транспортна пригода за участі молоковоза та легковика. Шестеро людей отримали травми. Слідчі відкрили кримінальне провадження, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Як прокоментувала Зоя Вовк, автопригода сталася 30 грудня біля села Валява, на 156 кілометрі траси Н-01 сполученням “Київ-Знам’янка”.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 56-річний водій автомобіля «МАН» буксирував молоковоз. Спускаючись вниз з гори одна з вантажівок почала перекидатися. У той час позаду рухався автомобіль Skoda. Водій легковика, аби уникнути зіткнення з некерованими вантажівками, намагався здійснити обгін. Втім не впорався з керуванням та в'їхав у насип й перекинувся", — зауважила речниця.

У коментарі Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірини Назарок розповіла, що на місці працювали три бригади екстренки:

"До лікарні медики доправили 21-річну дівчину зі закритою черепно-мозковою травмою, 46-річну жінку, попередньо виявивши в неї закриту черепно-мозкову травму та садна обличчя, 59-річну жінку зі закритою черепно-мозковою травмою та вивихом плеча. У 61-річного чоловіка виявили закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку та у 52-річного пацієнта забій ліктьового суглобу та поперекового відділу хребта. На місці оглянули та надали допомогу 43-річному чоловіку зі забоєм плеча".

Фото Нацполіції у Черкаській області

Зоя Вовк додала, що за фактом пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Фото Нацполіції у Черкаській області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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