Подробиці дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 3 січня на Черкащині поблизу села Ротмістрівка, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За попередньою інформацією слідства, водій вантажівки не надав переваги в русі, через що і сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2115.

"У легковику, окрім 25-річного водія, знаходилися два пасажири, 20-річний чоловік та 19-річна дівчина. Керманич та дівчина зараз перебувають у Смілянській районній лікарні, 20-річного чоловіка врятувати не вдалося — він помер у лікарні", — розповіла Зоя Вовк.

Нацполіція області

Зараз, слідчі Черкаського районного управління поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідство триває.

Що відомо

Неподалік села Ротмістрівка на автодорозі Черкаси — Умань автомобіль "ВАЗ" заїхав під тягач з причепом. Трьох людей у важкому стані медики екстренки доправили до лікарні. У 64-річного водія вантажівки був гіпертензивний криз та гостра стресова реакція. Госпіталізації він не потребував, повідомила Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

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