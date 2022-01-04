За святкові вихідні 27 черкащан отримали адміністративні протоколи за керування в стані сп’яніння. Про це Суспільному повідомив речник патрульної поліції Черкащини Олексій Драгун.

"За святкові вихідні патрульні виявили 27 керманичів напідпитку. Вони отримали адміністративні протоколи за статтею 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП. Матеріали справ направлено до суду для розгляду", – зазначив Олексій Драгун.

Зокрема, в Черкасах на вулиці Пастерівська, водій напідпитку скоїв дорожньо-транспортну пригоду:

"Вихідними патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Пастерівська сталася ДТП за участі автомобілів Subaru та ВАЗ. На місці інспектори опитали водіїв і свідків події та встановили, що водій Subaru не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з авто ВАЗ".

За інформацією, під час спілкування з керманичем Subaru поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

"Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Drager, результат — 2,30 проміле", – додав речник.

На водія Subaru патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також