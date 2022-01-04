На Уманщині затримали водія, який наїхав на пішохода та втік з місця події. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Як проінформувала Зоя Вовк, автопригода сталася 3 січня, близько 01:00 години, на вулиці Київській в селищі міського типу Цибулів:

"Чоловік та жінка йшли вулицею Київською по узбіччю дороги на зустріч транспорту. 34-річний водій автомобіля Ford Fusion наїхав на 32-річного місцевого жителя та втік з місця автопригоди. Дружина потерпілого викликала поліцію й медиків. Чоловік не вижив, лікарі констатували смерть".

Поліцейські знайшли водія за місцем проживання та затримали у процесуальному порядку відповідно статті 208 КПК.

"34-річний уманчанин у скоєному зізнався. Слідчі вилучили автомобіль Ford Fusion з механічними пошкодженнями", — зазначила речниця.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 2 статті 286. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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