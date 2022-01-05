На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 3 645 людей

Впродовж 4 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 3 645 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 1 262 прикарпатців, другою — 2 352, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою щепилися 420 174 жителі, другою дозою медики вакцинували 374 785 людей, додатковою — 108.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 885 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 386.

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Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,35% жителів області, однією дозою — 30,67%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,3% тих, хто отримав першу дозу, та 42,7% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26,2%, другою дозою — 23,5%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9% — першою дозою, 9,9% — другою) і CoronaVac (23,6% і 23,9% відповідно).

60,2% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 32,4% — Moderna, 6,5% — препаратом CoronaVac та 0,9% — вакциною AstraZeneca.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалася 31 людина. Всього ревакцинальною дозою щепився 91 прикарпатець.

Що відомо

З 3 січня центри вакцинації проти COVID-19 на Івано-Франківщині працюють у звичному режимі. Вони відновлюють свою роботу після вихідних 1 та 2 січня.

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