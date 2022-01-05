У Кропивницькому охочих вчили малювати аніме

У місті Кропивницький Кіровоградської області у Гончаренко центрі усіх охочих вчили малювати аніме. Це різновид анімації, який поширений у Японії, розповіла художниця Анна Іванова.

Фото Вікторії Талашкевич Учасниці майстер-класу вчаться малювати аніме

"Аніме – це частина японської культури. Його одразу можна впізнати: персонажі у цій анімації мають великі очі", – каже Анна Іванова.

О 12:00 в центрі зібралися майже 15 людей. З собою принесли олівці, фломастери, скетч-маркери та гумки для стирання. Вирішили влаштувати майстерклас з аніме, адже це один із найпопулярніших трендів серед підлітків, сказала Вікторія Талашкевич.

"Обмежень по віку організатори не ставили, але так склалося, що на майстерклас записалися переважно підлітки 10-14 років і кілька дорослих. Охочих було понад півсотні, але центр міг запросити тільки десятьох, тому у лютому плануємо повторити".

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