У Кропивницькому охочих вчили малювати аніме

У місті Кропивницький Кіровоградської області у Гончаренко центрі усіх охочих вчили малювати аніме. Це різновид анімації, який поширений у Японії, розповіла художниця Анна Іванова.
"Аніме – це частина японської культури. Його одразу можна впізнати: персонажі у цій анімації мають великі очі", – каже Анна Іванова.
О 12:00 в центрі зібралися майже 15 людей. З собою принесли олівці, фломастери, скетч-маркери та гумки для стирання. Вирішили влаштувати майстерклас з аніме, адже це один із найпопулярніших трендів серед підлітків, сказала Вікторія Талашкевич.
"Обмежень по віку організатори не ставили, але так склалося, що на майстерклас записалися переважно підлітки 10-14 років і кілька дорослих. Охочих було понад півсотні, але центр міг запросити тільки десятьох, тому у лютому плануємо повторити".
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