У Глиниці Чернівецької області почали відновлювати технологічну переправу, яку затопило. Споруду звели на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка, втім людям дозволять нею користуватись після відновлення.
Про це Суспільному сказав начальник Служби автомобільних доріг області Ігор Гах.
За його словами, технологічну переправу відновлять за кілька днів.
"Це для людей не передбачено, але іншого шляху вони для себе не бачать. Для них є певні складнощі постійно об'їжджати, тому на свій ризик рухатимуться", — говорить Гах.
4 січня приблизно 30 місцевих жителів перекривали дорогу в селі. Таким чином вимагали ремонту переправи через Прут. Перекриття почалося о 8:00 й тривало понад десять годин, повідомляла Суспільному староста села Оксана Танасюк.
Що відомо
- 21 жовтня 2021 року перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.
- 2 січня 2022 року тимчасову переправу для будівельної техніки розмило. Там застрягла машина. Її витягували рятувальники. Пізніше там закрили рух для транспорту. Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю.
- Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.