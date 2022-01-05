У Глиниці Чернівецької області почали відновлювати технологічну переправу, яку затопило. Споруду звели на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка, втім людям дозволять нею користуватись після відновлення.

Про це Суспільному сказав начальник Служби автомобільних доріг області Ігор Гах.

За його словами, технологічну переправу відновлять за кілька днів.

"Це для людей не передбачено, але іншого шляху вони для себе не бачать. Для них є певні складнощі постійно об'їжджати, тому на свій ризик рухатимуться", — говорить Гах.

4 січня приблизно 30 місцевих жителів перекривали дорогу в селі. Таким чином вимагали ремонту переправи через Прут. Перекриття почалося о 8:00 й тривало понад десять годин, повідомляла Суспільному староста села Оксана Танасюк.

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