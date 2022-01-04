Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків запропонував купити дві камери, які фіксують швидкість автомобілів, та встановити їх на ділянці дороги Черніїв — Березівка — Тисменичани. Про це він повідомив 4 січня на оперативній нараді.

"Мене турбує наша "дорога смерті" на Буковель. В нас за останні пів року там, здається, — восьмеро загиблих. Це — Березівка, Тисменичани. Добре, що ми будуємо дороги, але в нас от буквально вчора — смертельний випадок в Березівці. Таке прохання — працювати. Може якісь є "смужки", може поліції камеру купимо, бо вони не мають. Ми розуміємо, що це — шлях Служби автомобільних доріг, але так не може бути", — сказав Руслан Марцінків.

З його слів, кількість летальних випадків можуть зменшити камери фіксації швидкості на цих ділянках дороги.

"Дорога — це добре, на Буковель ганяють — це добре. Я не вірю в поліцію, в те, що вони можуть забезпечити якісно. Хіба купимо їм дві камери, які штрафують автоматично, такі, як на в'їзді у місто. По-друге, є такі "смужки" — не лежачі поліцейські. Купити та передати САДу. По-третє, коли світлофор буде в Тисменичанах?", — запитав Руслан Марцінків.

Заступник міського голови Михайло Смушак відповів, що світлофор у Тисменичанах вже змонтований, його увімкнуть цього тижня.

Поліцейські, які були присутні на оперативній нараді, повідомили, що обговорять це питання зі своїм керівництвом.

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