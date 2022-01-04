Київський міський суд позбавив черкаський особняк Вацлава Кринського статусу культурної спадщини. Черкаська обласна прокуратура оскаржуватиме це рішення, розповіла Суспільному речниця прокуратури Світлана Андрейченко.

У Черкасах 26 березня 2021 року будівля по вулиці Байди Вишневецького, 2 набула статусу об’єкта культурної спадщини за видом архітектури. ЇЇ включили до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини наказом Служби охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації.

Це приміщення є власністю ПП "Надія", яка мала зберігати цілісність пам'ятки та укласти договір з Управлінням культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації. Натомість фірма подала позов щодо скасування статусу пам'ятки до Київського окружного адміністративного суду.

Суспільне Черкаси

Нині суд першої інстанції розглянув вказану справу за правилами спрощеного провадження без виклику сторін:

"Від часу надходження повного тексту судового рішення прокуратура його оскаржуватиме. Наразі судове рішення не набрало законної сили, а чинність вказаного вище наказу Мінкульту не зупинена", — повідомила Світлана Андрейченко.

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