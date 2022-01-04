Шестикрапка: як у Дніпрі діти з порушенням зору навчаються азбуки Брайля

4 січня світ відзначає День азбуки Брайля. Як вивчають та використовують азбуку Брайля, учні дніпровської "Спеціальної школи №12" розповіли Суспільному.

У "Спеціальній школі №12" навчається 15 дітей з вадами зору. Учениця сьомого класу Ангеліна Шелепова розказує, як можна вивчити азбуку Брайля.

«Спочатку треба ознайомитися із самим шрифтом, із приладдями, якими користуються люди з порушенням зору – це грифельна дошка та буквар, в якому пояснюється, як пишуться позиції», – говорить школярка.

За її словами, для рукопису окрім грифельної дошки, використовують ще «грифель» — шило, яким проколюють дірки у папері, що закріплений всередині дошки. Кожна комірка – це окрема літера, букви пишуться дзеркально – справа наліво.

Ангеліна розповідає: книжки шрифтом Брайля коштують дорого, тому їх вона бере у шкільній бібліотеці.

В закладі діти вчаться писати азбукою Брайля не тільки “від руки”, але й користуються спеціальними друкарськими машинками.

Суспільне Дніпро Спеціальна друкарська машинка

Директорка закладу Віра Купрас зазначає: ціна одного комплекту книжок — від півтори тисячі гривень. Їх вони отримують від держави, благодійних фондів та волонтерів, бо такі книжки у звичайних книжкових магазинах придбати неможливо.

«За своїм власним досвідом знаю що, наприклад у Польщі можна прийти у звичайний магазин канцелярських товарів або художньої літератури та придбати для дітей з вадами зору, з шрифтом Брайля: і художню літературу, і настільні ігри, і навчальні усілякі приладдя. Я так думаю, що в нашій країні це все ще попереду», — говорить директорка.

У закладі також користуються “Брайлевським принтером”. Коштує такий прилад від 200 тисяч гривень.

«За допомогою брайлівського принтера, ми можемо самостійно друкувати книжки. Як це відбувається? В нас є спеціальна програма, яка конвертує звичайний текст у брайлевський і вже віддруковує. Це дає великі можливості, для нас, як педагогів, краще підготуватись до уроку, або просто надрукувати для діток книжку, яка їм сподобалась», — каже вчителька Дар'я Бойченко.

Начальниця управління культури облдержадміністрації Наталія Першина повідомила, що зараз у фондах обласних неспеціалізованих бібліотек 87 книжок азбукою Брайля, але у разі потреби їх можна замовляти через міжбібліотечний абонемент в спеціалізованих бібліотеках.

Що відомо

Азбука Брайля – це рельєфно-крапковий шрифт, яким можуть писати і читати люди з порушенням зору. Його розробив француз Луї Брайль.

Шрифт Брайля також називають шестикрапкою, бо в його основі саме комбінація з шести крапок, які позначають певні букви, цифри, розділові знаки, ноти та інші символи.

В області мешкає близько 2,5 тисяч людей з інвалідністю з порушенням зору.

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