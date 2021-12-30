26-річний Тарас Верхоломчук – перша та поки що єдина людина у Дніпропетровській області, яка має синдром Дауна та офіційно працевлаштована на роботу.

Суспільне навідалось до Тараса та дізналось, як йому працюється та чи задоволені ним роботодавці.

Хлопець виготовляє конверти, які використовуються лабораторією підприємства під час хімічного аналізу породи, з серпня 2021 року. Тарас каже: робота йому подобається.

«Робота-робота… Для мене робота – це як пісня. Чоловік має працювати, заробляти гроші», – говорить хлопець.

Мати Тараса Тетяна розповідає: процес влаштування на роботу був тривалий. Збирати документи та проходити підготовку почали ще з весни. Треба було отримати медичні довідки та пройти попереднє навчання. Спочатку було боязко: а раптом відмовлять?

Вдома Тарасові облаштували окреме робоче місце, яке він жартома називає “пересувним офісом”. Керівництво залізорудного комбінату кажуть: роботою хлопця задоволені, місячну норму він може виготовити й за два тижні.

«Я вам хочу сказати, що Тарас, як і інші наші працівники, роблять роботу якісно, вчасно. Але, мабуть, саме Тараса конверти я можу відрізнити серед усіх інших. Бо вони найякісніші. Видно, що зроблені з любов’ю», – розповідає співробітниця залізорудного комбінату Алла Стеценко.

Це вже не перша офіційна робота Тараса. Шість років тому він працював кур’єром на приватній фірмі. Коли фірма закрилася, мати Тараса з однодумцями заснували ініціативу “Тарасова кава”. Хлопець разом з іншими людьми, що мають синдром Дауна готували напої.

Тарас також грає у місцевому інклюзивному театрі.

Що відомо

Синдром Дауна – це генетична аномалія, яка не лікується. Довгий час такі люди були відірвані від соціуму, дітей із синдромом Дауна навіть не приймали до навчальних закладів.

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