На Хмельниччині за чотири доби сталося 16 пожеж. Чотири людини загинули

У період із 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року на Хмельниччині виникло 16 пожеж, на яких загинули чотири людини, одна людина травмувалася. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Хмельницькій області.

31 грудня о 07:04 вогнеборці виїхали на гасіння пожежі в житловому будинку в селі Макарово, Вовковинецької територіальної громади. Пожежу площею 35 квадратних метрів було ліквідовано. На місці події рятувальники виявили тіло загиблого 40-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

У селі Новоставці, Хмельницького району о 12:39 виникла пожежа житлового будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили бездиханне тіло 78-річної жінки. Причина пожежі - встановлюється.

1 січня о 09:12 зайнявся приватний житловий будинок у селі Бровари, Кам’янець-Подільського району. Вогонь охопив близько 50 квадратних метрів оселі. У будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка 1966 року народження.

Ранком 2 січня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння гаража в селищі Лозове, Хмельницького району. Пожежу на площі 96 квадратів ліквідували пожежники. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Намагаючись самостійно загасити полум’я, на місці події травмувався 43-річний власник.

О 20:40 сталася пожежа місті Деражня. Там загорілася квартира на вулиці Привокзальній. Пожежа розповсюдилася на 6 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1939 року народження. Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі.

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