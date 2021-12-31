На Хмельниччині під час пожежі загинула людина

31 грудня о 07:04 сталася пожежа у селі Макарово Вовковинецької селищної ради на Хмельниччині. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Рятувальники 28 Державного пожежно-рятувального поста смт Вовковинці виїхали на гасіння пожежі в житловому будинку. Пожежу площею 35 кв. м загасили о 07:35.

На місці пожежі виявили тіло загиблого чоловіка 1981 року народження. Внаслідок пожежі пошкоджено ліжко та домашні речі. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління.

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