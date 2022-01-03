Єдиний в Хмельницькому стаціонарний пункт обігріву діє на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, що на вулиці Житецького, 22. Наразі на території центру з’явився і мобільний пункт обігріву – великий військовий намет, у якому можна погрітися.

Про це розповів заступник директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Ростислав Максимів.

За словами посадовця, саме відділення нічного перебування розраховане і діє як пункт обігріву. Нині тут перебуває 40 клієнтів. У мобільному пункті обігріву, додає він, встановлено 7 ліжок, погрітися туди приходить до 10 людей на день.

Про те, як працює пункт обігріву, та за яких обставин тут опиняються відвідувачі, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Фото: Суспільне. На території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації віднедавна з'явився мобільний пункт обігріву.

Один із клієнтів центру соціальної підтримки та адаптації, який зараз ночує у стаціонарному пункті обігріву, Микола Тетерець розповідає, що опинився тут через сімейні обставини.

«З братами посварилися і вони мене вигнали. Батьків вже немає, повмирали, тож йти мені було нікуди», - каже чоловік.

Ще один «мешканець» пункту обігріву Валерій Лущевський прийшов сюди, коли хата, де він жив донедавна, згоріла.

«Така справа, що в хаті жити неможливо, там пожежа була. Я сам з Печеськів, що тут недалеко від Хмельницького. Роботи постійної не маю, підробляю прибиральником», - каже чоловік.

Зі слів Валерія, в пункті обігріву він перебуває третій день. Каже, у планах, насамперед, шукати роботу та якось відновлюватися.

Фото: Суспільне. У стаціонарному пункті обігріву, що у Хмельницькому на вулиці Житецького, "проживає" наразі 40 людей.

Наразі на території центру, крім стаціонарного пункту, також діє мобільний пункт обігріву, розповідає заступник директора міського центру соціальної підтримки та адаптації Ростислав Максимів. Це військова палатка, котру опалюють буржуйкою. Тут другий день ночує Віктор Казмірчук.

«От сижу, гріюся коло буржуйки. Я безхатько, без засобів до існування, тому й сюди от прийшов. Тут чай можна випити, обід дають», - каже чоловік.

До пунктів обігріву звертаються люди з вулиці, без постійного місця проживання, раніше засуджені, говорить фельдшер Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації Валентина Ягодзинська. Тут у неї, каже, є необхідні медикаменти для надання долікарської допомоги.

«Коли людина приходить, я її обов’язкового оглядаю. Якщо у неї є педикульоз, значить санобробку проходить. Є бензинбензонат натрію, щоб лікувати педикульоз. А так медикаменти в нас є для того, щоб дати першу медичну допомогу, долікарську», - розповідає медпрацівниця.

Фото: Суспільне. У пунктах обігріву можна переночувати, випити чаю та з'їсти гарячий обід, каже заступник директора Центру соціальної підтримки та адаптації Ростислав Максимів.

Зараз у відділенні нічного перебування 40 клієнтів, розповідає заступник директора центру соціальної підтримки та адаптації Ростислав Максимів. Мобільний пункт обігріву, додає, щодня відвідує, в середньому,10 людей.

«Мобільний пункт встановили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони його і підтримують. Зараз працівники нашого центру ще тут чергують позмінно. В мобільному пункті обігріву наразі перебуває близько 10 осіб, які приходять, гріються. Деякі залишаються на нічліг на ліжкомісцях, а дехто посидить за столом, поп’є чаю і йде», - розповідає Ростислав Максимів.

За його словами, у тимчасовому пункті обігріву встановлено сім ліжок, відвідувачам дають чай та гарячий обід.

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