У перший день нового року на Хмельниччині під час пожежі загинув чоловік

1 січня о 09:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Бровари Кам’янець-Подільського району. Про це інформує пресслужба Кам'янець-Подільського районного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Повідомляється, що на місця події екіпаж 5 Державної пожежно-рятувальної частини з'ясував, що площа пожежі сягає близько 50 м.кв. Пожежу загасили.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Що відомо