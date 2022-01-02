У перший день нового року на Хмельниччині під час пожежі загинув чоловік

1 січня о 09:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Бровари Кам’янець-Подільського району. Про це інформує пресслужба Кам'янець-Подільського районного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Повідомляється, що на місця події екіпаж 5 Державної пожежно-рятувальної частини з'ясував, що площа пожежі сягає близько 50 м.кв. Пожежу загасили.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Що відомо
- 31 грудня о 07:04 сталася пожежа у селі Макарово Вовковинецької селищної ради на Хмельниччині. На місці пожежі виявили тіло загиблого чоловіка 1981 року народження.