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COVID-19 нові випадки на Волині: 26 хворих за добу, четверо людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 нові випадки на Волині: 26 хворих за добу, четверо людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 нові випадки на Волині: 26 хворих за добу, четверо людей померли Фото: АР

За останню добу на Волині підтвердили 26 нових випадків коронавірусної інфекції. Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 4 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала 101 людина. Чотири летальних випадки зафіксували у: Луцькому районі:

  • Ківерцівська ТГ,
  • Олицька ТГ,
  • Цуманська ТГ,
  • Колківська ТГ.

Методом ПЛР протестували 112 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 16 хворих
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Підгайцівська ТГ – 1 хворий
  • Цуманська ТГ – 3 хворих
  • Велицька ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 3 хворих
  • Турійська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 928 людей. 100 238 волинян одужали від COVID-19. 2 190 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби на Волині виявили 30 нових випадків за добу, троє людей померли.
  • З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • За добу 3 січня проти COVID-19 в області провели 1 141  щеплення. Першою дозою щеплено — 303 особи,  другою дозою – 837 людей, додатковою дозою – 0 волинян, бустерною дозою – 1 людину. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом проведено 616 202  щеплення.
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