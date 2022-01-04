COVID-19 нові випадки на Волині: 26 хворих за добу, четверо людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 26 нових випадків коронавірусної інфекції. Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 4 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала 101 людина. Чотири летальних випадки зафіксували у: Луцькому районі:

Ківерцівська ТГ,

Олицька ТГ,

Цуманська ТГ,

Колківська ТГ.

Методом ПЛР протестували 112 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 16 хворих

Колківська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Цуманська ТГ – 3 хворих

Велицька ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 3 хворих

Турійська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 928 людей. 100 238 волинян одужали від COVID-19. 2 190 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо