COVID-19 нові випадки на Волині: 26 хворих за добу, четверо людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 26 нових випадків коронавірусної інфекції. Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 4 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужала 101 людина. Чотири летальних випадки зафіксували у: Луцькому районі:
- Ківерцівська ТГ,
- Олицька ТГ,
- Цуманська ТГ,
- Колківська ТГ.
Методом ПЛР протестували 112 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 16 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий
- Цуманська ТГ – 3 хворих
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 3 хворих
- Турійська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 103 928 людей. 100 238 волинян одужали від COVID-19. 2 190 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби на Волині виявили 30 нових випадків за добу, троє людей померли.
- З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 3 січня проти COVID-19 в області провели 1 141 щеплення. Першою дозою щеплено — 303 особи, другою дозою – 837 людей, додатковою дозою – 0 волинян, бустерною дозою – 1 людину. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом проведено 616 202 щеплення.