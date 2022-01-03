COVID-19 нові випадки на Волині: 30 хворих за добу, троє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 30 нових випадків коронавірусної інфекції. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 3 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 34 людини. Три летальних випадків зафіксували у:
- Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
- Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.
Методом ПЛР протестували 31 людину. Госпіталізовано – 7 хворих, 23 – лікується амбулаторно. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 11 хворих
- Горохівська ТГ – 1 хворий
- ківерцівська ТГ – 2 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 1 хворий
- Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих
- Дубечненська ТГ – 1 хворий
- Забродівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 3 хворих
- Смідинська ТГ – 1 хворий
- Старовижівська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 103 902 людини. 100 137 волинян одужали від COVID-19. 2 186 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби на Волині виявили 36 нових випадків за добу, одна людина померла.
- З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- Центри та пункти вакцинації від Covid-19 01 та 2 січня 2022 року не працювали. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом проведено 616 202 щеплення.