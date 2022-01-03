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COVID-19 нові випадки на Волині: 30 хворих за добу, троє людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 нові випадки на Волині: 30 хворих за добу, троє людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 нові випадки на Волині: 30 хворих за добу, троє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 30 нових випадків коронавірусної інфекції. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 3 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 34 людини. Три летальних випадків зафіксували у:

  • Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
  • Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.

Методом ПЛР протестували 31 людину. Госпіталізовано – 7 хворих, 23 – лікується амбулаторно. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 11  хворих
  • Горохівська ТГ – 1 хворий
  • ківерцівська ТГ – 2 хворих
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Підгайцівська ТГ – 1 хворий
  • Нововолинська ТГ – 1 хворий
  • Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих
  • Дубечненська ТГ – 1 хворий
  • Забродівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 3 хворих
  • Смідинська ТГ – 1 хворий
  • Старовижівська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 902 людини. 100 137 волинян одужали від COVID-19. 2 186 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби на Волині виявили 36 нових випадків за добу, одна людина померла.
  • З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • Центри та пункти вакцинації від Covid-19 01 та 2 січня  2022 року  не працювали. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654  людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом проведено  616 202  щеплення.
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