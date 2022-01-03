COVID-19 нові випадки на Волині: 30 хворих за добу, троє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 30 нових випадків коронавірусної інфекції. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 3 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 34 людини. Три летальних випадків зафіксували у:

Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;

Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.

Методом ПЛР протестували 31 людину. Госпіталізовано – 7 хворих, 23 – лікується амбулаторно. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 11 хворих

Горохівська ТГ – 1 хворий

ківерцівська ТГ – 2 хворих

Колківська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 1 хворий

Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих

Дубечненська ТГ – 1 хворий

Забродівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 3 хворих

Смідинська ТГ – 1 хворий

Старовижівська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 902 людини. 100 137 волинян одужали від COVID-19. 2 186 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо