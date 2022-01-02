COVID-19 нові випадки на Волині: 36 хворих за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 36 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 2 січня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 45 людей. Один летальний випадок зафіксували у Луцькому районі – Підгайцівській громаді. Госпіталізовано – 8 хворих, 28 – лікується амбулаторно.

Методом ПЛР протестували 140 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 9 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Доросинівська ТГ – 1 хворий

Колківська ТГ – 3 хворих

Підгайцівська ТГ – 4 хворих

Рожищенська ТГ – 3 хворих

В. Волинська ТГ – 1 хворий

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 1 хворий

Голобська ТГ -1 хворий

Забродівська ТГ – 2 хворих

Ковельська ТГ – 5 хворих

Ратнівська ТГ – 3 хворих

Самарівська Тг - 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 872 людини. 100 103 волинян одужали від COVID-19. 2 183 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо