COVID-19 нові випадки на Волині: 36 хворих за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 36 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 2 січня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 45 людей. Один летальний випадок зафіксували у Луцькому районі – Підгайцівській громаді. Госпіталізовано – 8 хворих, 28 – лікується амбулаторно.
Методом ПЛР протестували 140 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 9 хворих
- Городищенська ТГ – 1 хворий
- Доросинівська ТГ – 1 хворий
- Колківська ТГ – 3 хворих
- Підгайцівська ТГ – 4 хворих
- Рожищенська ТГ – 3 хворих
- В. Волинська ТГ – 1 хворий
- Затурцівська ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 1 хворий
- Голобська ТГ -1 хворий
- Забродівська ТГ – 2 хворих
- Ковельська ТГ – 5 хворих
- Ратнівська ТГ – 3 хворих
- Самарівська Тг - 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 103 872 людини. 100 103 волинян одужали від COVID-19. 2 183 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби на Волині виявили 58 нових випадків за добу, одна людина померла.
- З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 292 654 людей, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.