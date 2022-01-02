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COVID-19 нові випадки на Волині: 36 хворих за добу, одна людина померла
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 нові випадки на Волині: 36 хворих за добу, одна людина померла

Лариса Літвицька
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COVID-19 нові випадки на Волині: 36 хворих за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 36 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 2 січня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 45 людей. Один летальний випадок зафіксували у Луцькому районі – Підгайцівській громаді. Госпіталізовано – 8 хворих, 28 – лікується амбулаторно.

Методом ПЛР протестували 140 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 9 хворих
  • Городищенська ТГ – 1 хворий
  • Доросинівська ТГ – 1 хворий
  • Колківська ТГ – 3 хворих
  • Підгайцівська ТГ – 4 хворих
  • Рожищенська ТГ – 3 хворих
  • В. Волинська ТГ – 1 хворий
  • Затурцівська  ТГ – 1 хворий
  • Нововолинська ТГ – 1 хворий
  • Голобська ТГ -1 хворий
  • Забродівська ТГ – 2 хворих
  • Ковельська ТГ – 5 хворих
  • Ратнівська ТГ – 3 хворих
  • Самарівська Тг - 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 872 людини. 100 103 волинян одужали від COVID-19. 2 183 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби на Волині виявили 58 нових випадків за добу, одна людина померла.
  • З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 292 654 людей, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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