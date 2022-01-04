3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", — повідомили у штабі.

Окупанти стріляли з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Світлодарська, Лебединського та Шумів.

Від початку 4 січня порушень режиму "тиші" не було.

Що відомо

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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