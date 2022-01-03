Таліби наказали власникам магазинів обезголовити манекени

Представники радикального ісламістського угруповання "Талібан", які захопили владу в Афганістані, наказали власникам магазинів у Гераті обезголовити манекени для одягу.

Як повідомляє видання The Times, відповідний наказ видало засноване талібами Міністерство з пропаганди чесноти та запобігання пороку, щоб боротись з ідолопоклонством.

На думку співробітників міністерства, фігури з головами можуть прирівняти до ідолів, а Коран вважає ідолопоклонство непрощенним гріхом. У міністерстві попередили, що на тих, хто проігнорує наказ, чекає суворе покарання. Поки що він поширюється лише на західну афганську провінцію Герат. Зазначається, що спочатку таліби хотіли взагалі заборонити манекени, але власникам магазинів вдалося домовитися з ними.

Що відомо

У кінці грудня 2021 року Міністерство із заохочення чесноти та запобігання вад Афганістану заборонило жінкам подорожувати самостійно на відстань понад 72 кілометри.

У жовтні таліби встановили нові правила проведення весіль в країні та заборонили виконувати на урочистостях живу музику.

У вересні рух "Талібан" оприлюднив нові правила для університетів країни, які передбачають роздільне навчання чоловіків та жінок, а також дрес-код згідно законів шаріату.

Жінкам заборонили займатися спортом в Афганістані. За словами заступника керівника Культурної комісії "Талібану" Ахмадулли Васіка, вони не сприймають спорт як важливий елемент життя жінки.

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