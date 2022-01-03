У США дозволили бустерне щеплення підлітків вакциною Pfizer

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) 3 січня дозволило бустерні щеплення від коронавірусу підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У FDA пояснили, що ухвалили це рішення, спираючись на дані з Ізраїлю, де бустерні дози отримали понад 6300 громадян віком від 12 до 15 років. Третє щеплення представникам цієї вікової групи зробили щонайменше через п'ять місяців після отримання другої дози.

"Дані показують, що нових проблем із безпекою після ревакцинації у цій групі населення не виникає. На сьогодні не було зареєстровано нових випадків міокардиту або перикардиту у цих осіб", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим американський регулятор дозволив скоротити час між проведенням первинної вакцинації препаратом Pfizer і застосуванням бустерної дози до пʼяти місяців. Раніше цей термін становив пів року. Крім того, FDA дозволило вводити третю дозу деяким групам дітей у віці 5—11 років з ослабленим імунітетом.

Що відомо

У листопаді 2021 року Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх громадян від 18 років і старше, а грудні — для людей віком 16-17 років.

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі повідомив, що у США планують посилити правила виходу із самоізоляції безсимптомним COVID-хворим.

23 грудня Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання пігулки проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck. Це другий такий препарат, дозволений регулятором.

22 грудня медичний регулятор США схвалив пігулку проти COVID-19 виробництва Pfizer із більшою ефективністю.

У кінці грудня Ізраїль першим у світі почав тестувати введення четвертої дози вакцини від коронавірусу.

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