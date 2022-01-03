США розглядають можливість рекомендувати безсимптомним COVID-хворим пройти тестування на коронавірус, перш ніж повернутися до роботи за скороченим протоколом ізоляції, який нещодавно запровадили в країні.

Про це заявив провідний американський експерт з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, передає The Washington Post.

За його словами, до цього кроку владу підштовхнула критика рішення Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), які скоротили рекомендований період ізоляції після позитивного тесту на коронавірус з 10 до 5 днів для безсимптомних хворих. Фаучі зазначив, що до протоколу пропонується додати обов’язкове проходження тестування в кінці п'ятиденного періоду ізоляції.

"Було певне занепокоєння з приводу того, чому ми не просимо людей у ​​цей п’ятиденний період проходити тестування. Це те, що зараз розглядається. CDC дуже добре обізнані про те, що з цього приводу були деякі заперечення. Якщо подивитися на це знову, можливий варіант, що тестування могло б бути частиною цього", – сказав головний медичний радник президента Джо Байдена.

Наприкінці грудня Центри контролю та профілактики захворювань США скоротили термін самоізоляції при зараженні коронавірусом з 10 до 5 днів для безсимптомних хворих. Оновлені рекомендації з'явилися на тлі сплеску захворювань на коронавірус у Штатах, викликаного новим штамом "Омікрон". Водночас CDC посилили рекомендації для тих, хто контактував із зараженими. Від обов'язкового карантину звільнили лише тих, хто отримав три дози вакцини. Раніше за наявності ризику зараження не йти на карантин можна було всім, хто прищепився двома дозами вакцини від коронавірусу.

Що відомо

Міністр оборони США Ллойд Остін отримав позитивний тест на коронавірус та пішов на п'ятиденну самоізоляцію.

23 грудня Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання пігулки проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck. Це другий такий препарат, дозволений регулятором.

22 грудня медичний регулятор США схвалив пігулку проти COVID-19 виробництва Pfizer із більшою ефективністю.

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