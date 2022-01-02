У святковому забігу в Хмельницькому взяли участь 100 людей

100 учасників взяли участь у забігу, присвяченому новорічно-різдвяним святам в Хмельницькому. Про це Суспільному розповів організатор заходу Владислав Гребенюк. За його словами, організовують забіг щорічно. Хто долучився до заходу і у яких костюмах, дізнавалося Суспільне.

Першим у новорічному забігу до фінішу прибіг Дмитро Козак. Розповідає: з самого дитинства займався спортом, любить бігати. "У новорічному забігу брав участь перший раз, але на рівні міста, всім відомі такі забіги, як 5, 10 км, які проходили у нашому місті, в таких забігах також брав участь і здобував призові місця", - каже Дмитро.

Вперше брала участь у забігу 76-річна хмельничанка Людмила разом зі своєю собакою: "Костюм, тому що рік тигра, як це я можу вибрати інший. Ще в двох моїх собак також є костюми, але я вже з ними не справлюся".

До новорічного забігу долучилися й учні Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, каже педагог – організатор Олена Ченаш: "Ми дуже активні, любимо брати участь в різних заходах. Коли молодіжний центр нам запропонував взяти участь, ми, звичайно, прийшли в костюмах. 7 дітей і я восьма долучилися до забігу".

Учні розповідають, які костюми обрали для новорічного забігу. Зокрема, Роман Наумов каже: "Я беру участь вперше. Мені дали вибір костюма, я вирішив взяти крокодила, мені він сподобався, і це було весело".

Інша учасниця Катерина Крушинська розповідає: "Я взяла костюм зайця. Мені здається, ця подія доволі весела, я захотіла сюди прийти".

Щорічно 2 січня проводиться новорічно-різдвяний забіг, розповідає організатор забігу Владислав Гребенюк: "Ми змогли залучити до 100 учасників, які в різнопланових костюмах пробігли сьогодні символічну відстань - стометрівку, але отримали за це далеко не символічні подарунки - як солодке, так і ваучери у спортзали та інші".

За його словами, мета заходу - щоб молодь нашого міста через кольори і свої святкові костюми могла проявити себе, могла без алкоголю та тютюну проводити новорічні свята. Додає: усі учасники забігу проходили онлайн-реєстрацію.

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