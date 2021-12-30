У Хмельницькому курсує новорічно-різдвяний тролейбус

У Хмельницькому вулицями міста курсує різдвяний тролейбус. Про це розповів головний інженер комунального підприємства "Електротранс" Олексій Ковтун. Хто прикрасив "рогатого" до новорічно-різдвяних свят, як реагують містяни, та де його можна зустріти, знає Суспільне.

Сьогодні різдвяний тролейбус курсує за маршрутом №10, що сполучає центр із мікрорайоном Озерна. Жителька Озерної Світлана розповіла свої враження від поїздки у різдвяному тролейбусі: "Підіймається настрій. Приємно їхати. Тролейбуси зараз не такі завантажені. Їхати дуже добре".

Олена у мікрорайоні Озерна поки декорований різдвяний тролейбус не зустрічала: "Якби я його побачила, то б змінився настрій на краще. Але я тільки вийшла з дому, то я, нажаль, не бачила тролейбуса, але ідея гарна. Я думаю, мені б сподобалось".

Минулі роки електротранспорт обласного центру прикрашали лише всередині. Цьогоріч за допомогою спеціальної аерографії тролейбус прикрасили і ззовні, розповідає головний інженер комунального підприємства "Електротранс" Олексій Ковтун. Для декорування обрали різдвяну тематику: "На ньому ви можете побачити тематичні українські мотиви святкування саме Різдва: то є колядники, зоряна ніч, вечір український. Насправді, ідея виношувалась вже дуже давно. Ми і попередні роки прикрашали тролейбуси, але саме в цьому році вирішили зробити саме в такому різдвяному стилі, тому що попередні роки вони прикрашались в тому загальному новорічному вигляді".

Окрім традиційних зимових прикрас, в салоні розмістили репродукції картин на різдвяну тематику, каже Олексій Ковтун: "Відповідно, там грає музика, тобто, звучать постійно в салоні колядки. Він курсує по всьому місту. Щодня в нього новий маршрут, щоб могли скористуватись ним абсолютно всі мешканці нашого міста, зі всіх мікрорайонів".

Працюватиме різдвяний тролейбус й у новорічну ніч. Окрім нього, у місті вночі курсуватимуть ще 7 тролейбусів- з 23 години 31 грудня до 6 ранку 1 січня. Охоплюватимуть вони усі мікрорайони міста. Проїзд у новорічну ніч вартуватиме 15 гривень, говорить Олексій Ковтун.