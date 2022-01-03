У Кривому Розі заарештували двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві 20-річного хлопця в новорічну ніч. Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

3 січня Жовтневий районний суд їм обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Що відомо

31 грудня у Покровському районі Кривого Рогу у двох чоловіків виник конфлікт із перехожим. Вони, збивши з ніг потерпілого, почали бити його та стріляти в голову. Від отриманих травм той помер на місці.

Поліцейські встановили та затримали підозрюваних. Ними виявилися двоє місцевих чоловіків 35- та 36 років. Цього ж дня їм повідомили про підозру.

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