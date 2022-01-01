У новорічну ніч у Кривому Розі застрелили людину

У новорічну ніч у Кривому Розі застрелили чоловіка. Про це Суспільному повідомила речниця криворізької поліції Оксана Лєсонєн.

За її словами, 31 грудня близько 22:00 до поліції повідомили про виявлений труп біля під'їзду по вулиці Мусоргського в Покровському районі Кривого Рогу.

Попередньо встановили, що незадовго до того на тому місці між трьома чоловіками виник конфлікт. Один із них вистрілив в іншого, від отриманих травм той загинув на місці.

Наразі підозрюваних затримали: це двоє криворіжців 36 та 37 років, сказала представниця поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть).

Читайте також

На Криворіжжі під час запусків салютів травмувалися двоє чоловіків

Три найрезонансніші надзвичайні події Дніпропетровщини 2021 року

У новорічну ніч на Дніпропетровщині сталися три пожежі, де загинули й травмувалися люди

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро