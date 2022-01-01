У новорічну ніч у Кривому Розі застрелили людину

У новорічну ніч у Кривому Розі застрелили чоловіка. Про це Суспільному повідомила речниця криворізької поліції Оксана Лєсонєн.
За її словами, 31 грудня близько 22:00 до поліції повідомили про виявлений труп біля під'їзду по вулиці Мусоргського в Покровському районі Кривого Рогу.
Попередньо встановили, що незадовго до того на тому місці між трьома чоловіками виник конфлікт. Один із них вистрілив в іншого, від отриманих травм той загинув на місці.
Наразі підозрюваних затримали: це двоє криворіжців 36 та 37 років, сказала представниця поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.Кримінального кодексу України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть).
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