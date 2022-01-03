З ранку 31 грудня 2021 року по ранок 3 січня 2022 року на Дніпропетровщині зафіксували 57 пожеж. Про це Суспільному розповів представник рятувальників області Євген Салівон.

За його даними, зокрема сталося 37 загорянь у помешканнях, 5 у транспорті, 10 в екосистемах.

За цей час на пожежах в області загинуло п'ятеро людей. Врятували одного дорослого та одну дитина.

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.

Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50,95 га лісу.

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