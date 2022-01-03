Поліція підтвердила факт загибелі чоловіка у парку «Зелений гай» у Дніпрі

У Дніпрі в неділю, 2 січня, у парку Зелений Гай 45-річний чоловік катався з 6-річною дівчинкою на санчатах і влетів у стовп, чоловік помер на місці. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Дніпровського райвідділення поліції Аліна Стадник.

За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з поміткою "нещасний випадок". Дитина у стабільному стані, її доправили до лікарні, повідомили в поліції.

Генеральний директор Дніпропетровського клінічного центру матері та дитини ім. Руднєва Ігор Македонський сказав Суспільному, що лікарі центру оглянули дитину й відпустили додому.

"Зробили ультразвукове дослідження, аналізи крові та все інше. Дівчина здорова. Запропонували госпіталізацію — вони відмовились", — повідомив лікар.

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