На Херсонщині за минулу добу виявили 1 випадок захворювання на COVID-19

За минулу добу, 1 січня, на Херсонщині підтвердили 1 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Новий випадок коронавірусу зафіксували у жительки Херсонського району. Стан хворої задовільний, вона перебуває на самоізоляції.

За добу померли двоє жителів області.

Тож наразі в області 78 794 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них: 74 947 людей побороли недуг; 1115 людей інфіковані COVID-19; 2732 людини померли.

Що відомо

За минулу добу, 31 грудня, на Херсонщині підтвердили 37 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 4 дитини.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber