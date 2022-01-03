На Херсонщині за добу зафіксували 39 нових випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 2 січня, діагностували 39 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 3 дитини.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

У повідомлені написано, що найбільше нових випадків виявили у Херсонському районі - 18, ще 12 випадків зафіксували у Скадовському, 6 - у Каховському та 3 - у Генічеському.

Стан усіх хворих задовільний, 32 людини - на самоізоляції, семеро госпіталізували до лікарень.

Також за минулу добу померла одна хвора на коронавірус, жителька Херсонського району.

Тож наразі в області 78 833 лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 74 947 людей побороли недуг, 1153 людини інфіковані COVID-19, 2733 людини померли.

Що відомо:

За попередню добу, 1 січня, на Херсонщині підтвердили лише один новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Станом на 1 січня за даними Міністерства охорони здоров'я, рівень захворюваності на COVID-19 в Дніпропетровській та Херсонській областях відповідає "зеленому" рівню небезпеки.

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