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В одному з центрів вакцинації Маріуполя вакцинували пів сотні людей
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В одному з центрів вакцинації Маріуполя вакцинували пів сотні людей

Антон Степура Юлія Слабінська
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В одному з центрів вакцинації Маріуполя вакцинували пів сотні людей Перший день роботи центрів вакцинації у 2022 році, фото: Суспільне

В Маріуполі у центрі вакцинації, який розташовано в одному з торговельних центрів, сьогодні вакцинувалося близько пів сотні людей. На вибір люди мали три вакцини: CoronaVac, AstraZeneca та Moderna. Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіла лікарка Вікторія Харітонова, сьогодні приходять люди на другу дозу.

"Сьогодні немає Pfizer, багато хто прийшов на повторну вакцинацію Pfizer, Moderna замінює Pfizer. Ми рекомендуємо, кому терміново, то модерну ми робимо другу вакцинацію. Якщо кому не терміново, то до кінця тижня почекати, поки привезуть вакцину Pfizer", — розповіла лікарка Вікторія Харітонова.

Лікарка додала, що сьогодні — перший день роботи центрів вакцинації у 2022 році. У цьому, станом на 15 годину, встигли щепитися 42 людини.

Місцевий житель Володимир розповів журналістам Суспільному, сьогодні прийшов до центру вакцинації близько 12 за першою дозою вакцини від вірусу.

"Я сюди приходив, черги великі були. Я напевно раз п'ятий вже приходжу. І місяць тому приходив, а сьогодні думаю всі люди гуляють, нікого тут нема", — розповів місцевий житель Володимир.

Що відомо

  • 1-го та 2-го січня центри були зачинені

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