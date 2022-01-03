У Львові медики прооперували 43-річного чоловіка, якому паралізувало долоні. У чоловіка була так звана "паралізуюча павутина" або ж контрактура Дюпюїтрена. Про це розповів хірург 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Мар'ян Кузьмак.

43-річний Андрій працює будівельником. Три роки тому він почав відчувати зміни, попри те, що не отримував травми рук. Чоловік розповідає, що спершу відчув наче щось тягне мізинець.

"З часом було щоразу більше і більше. Потім почало тягнути другий палець, а вже коли третій, то почалися болі. Пальці не розгиналися, біль тягнув руку. Вночі пальці стягує докупи", — каже пацієнт.

Чоловікові спершу прооперували одну долоню, на черзі — друга.

"Наша долоня — це наш робочий механізм. Тому судини і нерви, які розташовані на долоні, мають бути захищені від механічного впливу. Але час від часу долонний апоневроз замість того, щоб нам допомагати, огрубіває, формується рубець, стискає судини і нерви, блокує рухи сухожиль. Це призводить до виникнення такого захворювання", — каже хірург 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Мар'ян Кузьмак.

Медики видалили чоловіку "павутину". Операція тривала 40 хвилин. Після неї він зміг згинати та розгинати пальці.

Як повідомляють у пресслужбі 1 ТМО Львова, це захворювання дуже часто спіткає чоловіків після 40 років, які багато працюють руками: будівельників, мулярів, є випадки і серед водіїв. Щороку хірурги 8-ї лікарні виконують майже дві сотні таких подібних втручань.

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