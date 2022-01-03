"Санта-Клауси", "Олені" та "Святий Миколай" проїхалися містом на велосипедах. Це вже 12-тий велозаїзд, який проходить у Вінниці. Стартували з центральної площі міста, а фінішували біля Європейської площі. По завершенні заїзду учасники велопараду виборювали призи у номінаціях за кращі образи.

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Цьогоріч учасників велозаїзд не супроводжувала поліція, тому перед початком організатори провели інструктаж про правила дорожнього руху.

За підрахунками Суспільного участь у 12-му новорічому велопараді взяли близько півсотні вінничан. Велосипедисти колоною проїхали: Майдан Незалежності – Європейські площа – Грушевського – Центральний парк ім.Леонтовича – пл. В.Стуса ("Книжка") – Урожай – Келецька – Космонавтів – Хмельницького шосе – Центральний парк – Грушевського – Європейські площа – Майдан Незалежності.

Суспільне Вінниця

Втретє участь у новорічному велозаїзді взяла родина Кушнір із Вінниці. Цьогоріч — їхатимуть утрьох: тато Юрій, мама Катерина та донечка Софія. Їй рік і чотири. Для неї на велосипеді змайстрували та прикрасили дитяче сидіння.

"Донька у нас ялиночка. Я злий дракон, який намагається вкрасти подарунки і зіпсувати свято. Знали, що залишимося на Новий рік у Вінниці і вирішили, що це чудова можливість знову взяти участь. Цікаво було створювати образи, придумувати щось новорвічне", — каже учасниця велозаїзду Катерина Кушнір.

Суспільне Вінниця

В образі Санти участь у велозаїзді взяв Олег Кравчук, костюм купив 7 років тому, аби розважати родину. Щороку одягає його й на велозаїзд, аби, каже, створювати настрій вінничанам.

"Це третій наш велопарад і хотілося б збільшення кількості "Санта-Клаусів" і "Святих Миколаїв", — говорить учасник велозаїзду Олег Кравчук.

Суспільне Вінниця

Кожен із учасників вбраний у одяг Діда Мороза, Санти чи Святого Миколая. Якщо такого костюма немає, достатньо будь-якої новорічної атрибутики: борода, червона шапка чи мішок з подарунками.

Вже за годину учасники велозаїзду приїхали до Європейської площі, де обирали переможців у кількох номінаціях: "Велодідмороз", "Велоснігурка", "Найкраще прикрашений байк" та "Новорічний креатив".

За найкраще задекорований велосипед перемогу отримав Валерій Одинець.

"Прикрашав гномом, сантою, є новорічні іграшки. Отримав сертифікат в один із закладів на їжу та напої. Сімʼєю підемо на свята", — каже Валерій Одинець.

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