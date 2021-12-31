Майстер-класи, концерти та виставки. Такі онлайн заходи підготували для вінничан протягом новорічно-різдвяних свят. Презентують їх на Культурному порталі міста "VinCultureCode" у Facebook та на вебресурсах закладів культури Вінниці. Про це повідомляють на сайті міськради.

1 січня о 12:00 відбудеться музично-театралізоване дійство "Новорічний калейдоскоп талантів".

2 січня о 14:00 проведуть майстер-клас "Новорічний конверт для столових приборів", а о 15:00 розпочнеться концерт "Новорічна феєрія".

3 січня о 10:00 вінничанам презентують виставку творчих робіт "Новорічна феєрія". Також розпочнеться фестиваль колядок і щедрівок "Світла радість Різдвяного дива" та онлайн відбірковий тур караоке-шоу "Зірка на ялинці". А о 14:00 відбудеться майстер-клас із розпису на склі "Новорічна фоторамка".

4 січня – продовження онлайн-квесту "Коцюбинський: terra incognita". А також можна відвідати онлайн майстер-клас з виготовлення різдвяного віночка.

5 січня пройде майстер-клас "Hugge Christmas – різдвяний віночок".

А 6 січня – презентація відеопроєкту "Втрачене диво" та новорічний проєкт "Місто янголів".

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