"New Year Run 2022". У Вінниці відбувся новорічний пробіг

У Вінниці 1 січня відбувся новорічний фановий пробіг Vinnytsia New Year Run 2022. Проводять такий у місті вп'яте. Про це Суспільному у телефонній розмові розповів організатор заходу, керівник ГО "СК "Фітнес під відкритим небом 365" Руслан Кобялко.

Мета пробігу — пропагування здорового способу життя. Участь цьогоріч у заході взяли близько 200 вінничан, каже Руслан Кобялко. Кожен учасник повинен був мати новорічну атрибутику в одязі.

Проходив забіг у Парку Дружби народів. Розпочався він о 13:00. "Спортсмени" змагалися на дистанціях 3 км, 5, 10 або 21 км.

Настаршому бігунові було 65 років. Він подолав півмарафон — 21 кілометр. Наймолодшому учаснику — 4 роки.

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