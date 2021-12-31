Учасниця двох паралімпіад, яка здобула золото цьогоріч у Токіо, Мар’яна Шевчук розповіла Суспільному про свої плани. 25-річна Мар’яна — найсильніша жінка планети у своїй ваговій категорії. Вона встановила 5 світових рекордів.

Марʼяна народилась і виросла у Хмільнику. Але з 2016 року виступає за Вінницю. До спортивної зали, розповідає, її привели у два роки. Сестра займалась — вона спостерігала. Спорт навчив бути сильною, каже Марʼяна Шевчук. Попри низький зріст, ображати себе не дозволяла. Пауерліфтингом дівчина почала займатись у 19. Все, розповідає, розпочалось із зустрічі з тренером.

“Знайдеш тренера, людину, яка буде тебе вести, і будеш їй допомагати. Все можливо, головне, щоб ти хотів”, — каже Марʼяна Шевчук.

За 6 років — 2 паралімпіади, золото на одній із них, 2 рекорди Європи і 5 світових. А ще десятки перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та чемпіонатах. Всі свої медалі вона нині зберігає у кімнаті в гуртожитку. Тут живе останніх 5 років. Це житло дівчині надав аграрний університет. Навчається у виші на технолога.

Вінницька пауерліфтерка Мар'яна Шевчук. Фото: Суспільне Вінниця

Світові рекорди його Марʼяна бʼє останніх 4 роки, каже тренер Олег Пакула. Очолює світовий рейтинг у пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кілограмів. За один підхід — 750 кілограмів. Це вага Таврії, жартує тренер. За тренування Марʼяна піднімає до 7 тонн.

Фото: Суспільне Вінниця

2019-го Марʼяна перехворіла мінінгітом, розповідає Олег Пакула. Тоді, каже, взагалі боявся, що втратить чемпіонку. Втім Марʼяна не лише здолала хворобу, а й здобула перемогу, яка дозволила їй отримати ліцензію і поїхати 2021-го на паралімпіаду в Токіо.У вересні цього року дівчина зростом 129 сантиметрів і вагою 55 кілограмів підняла штангу 133,5 кілограми. І завоювала паралімпійське золото. Після паралімпіади в Токіо перемогла на чемпіонаті світу.

Фото: Суспільне Вінниця

Попереду ще одна паралімпіада, і дівчина до неї готується. Готується і до нових рекордів. Ще трохи, каже, і, можливо, підніме вагу, що втричі перевищує її власну. Одна із мрії — мати медаль — втілилася у життя. Попереду ще одна — мати власне житло.

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