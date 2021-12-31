Грінч, Фердинанд та Майк Вазовський: новорічні фотозони у Вінниці

У Вінниці для містян та гостей підготували новорічні фотозони. Локації із зображеннями казкових та мультяшних героїв, а також святкові інсталяції встановили на Майдані Незалежності біля водограю “Мушля”.

Суспільн Вінниця

Для створення світлин — на вибір кілька фотолокацій.

Суспільн Вінниця

Грінч та Сінді Лу.

Суспільн Вінниця

Ці герої із мультфільму "Як Грінч украв Різдво".

Суспільне Вінниця

Наступна локація із героями мультфільму "Корпорація монстрів".

Суспільне Вінниця

Це Джеймс Салліван.

Суспільне Вінниця

Та Майк Вазовський.

Суспільне Вінниця

Є тут і фігура бика Фердинанда та його друга їжака. Вони герої однойменного мультфільму "Фердинанд".

Суспільне Вінниця

Міккі Маус зі Сніговиком теж готові фотографуватися із вінничанами та гостями міста.

Суспільне Вінниця

Ще одна локація для фото — новорічний куточок.

Суспільне Вінниця

Повітряна куля, подарунки та ялинка — ще одна фотозона. У вечірню пору тут вмикають ілюмінацію та гірлянди.

Суспільне Вінниця

Також на Майдані Незалежності встановили Вертеп.

Суспільне Вінниця

Тут фігури Мойсея, Марії та новонародженого маляти-Ісуса.

Суспільне Вінниця

А також — три царі, що принесли дари.

Суспільне Вінниця

Та пастухи.

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

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