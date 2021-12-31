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Грінч, Фердинанд та Майк Вазовський: новорічні фотозони у Вінниці
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Грінч, Фердинанд та Майк Вазовський: новорічні фотозони у Вінниці

Ольга Федоренко
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Грінч, Фердинанд та Майк Вазовський: новорічні фотозони у Вінниці Фотозона у Вінниці. Фото: Ольга Камінська, Суспільне

У Вінниці для містян та гостей підготували новорічні фотозони. Локації із зображеннями казкових та мультяшних героїв, а також святкові інсталяції встановили на Майдані Незалежності біля водограю “Мушля”.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільн Вінниця

Для створення світлин — на вибір кілька фотолокацій.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільн Вінниця

Грінч та Сінді Лу.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільн Вінниця

Ці герої із мультфільму "Як Грінч украв Різдво".

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Наступна локація із героями мультфільму "Корпорація монстрів".

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Це Джеймс Салліван.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Та Майк Вазовський.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Є тут і фігура бика Фердинанда та його друга їжака. Вони герої однойменного мультфільму "Фердинанд".

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Міккі Маус зі Сніговиком теж готові фотографуватися із вінничанами та гостями міста.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Ще одна локація для фото — новорічний куточок.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Повітряна куля, подарунки та ялинка — ще одна фотозона. У вечірню пору тут вмикають ілюмінацію та гірлянди.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Також на Майдані Незалежності встановили Вертеп.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Тут фігури Мойсея, Марії та новонародженого маляти-Ісуса.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

А також — три царі, що принесли дари.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Та пастухи.

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

Грінч, Фердинад та Майк Вазовський: новорічні фотозони у ВінниціСуспільне Вінниця

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