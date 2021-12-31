Грінч, Фердинанд та Майк Вазовський: новорічні фотозони у Вінниці

У Вінниці для містян та гостей підготували новорічні фотозони. Локації із зображеннями казкових та мультяшних героїв, а також святкові інсталяції встановили на Майдані Незалежності біля водограю “Мушля”.
Для створення світлин — на вибір кілька фотолокацій.
Грінч та Сінді Лу.
Ці герої із мультфільму "Як Грінч украв Різдво".
Наступна локація із героями мультфільму "Корпорація монстрів".
Це Джеймс Салліван.
Та Майк Вазовський.
Є тут і фігура бика Фердинанда та його друга їжака. Вони герої однойменного мультфільму "Фердинанд".
Міккі Маус зі Сніговиком теж готові фотографуватися із вінничанами та гостями міста.
Ще одна локація для фото — новорічний куточок.
Повітряна куля, подарунки та ялинка — ще одна фотозона. У вечірню пору тут вмикають ілюмінацію та гірлянди.
Також на Майдані Незалежності встановили Вертеп.
Тут фігури Мойсея, Марії та новонародженого маляти-Ісуса.
А також — три царі, що принесли дари.
Та пастухи.
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