За добу COVID-19 діагностували у 112 мешканців Львівщини

На ранок 3 січня на Львівщині зареєстрували 112 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 251 людина одужала, 13 – померли.

Такі дані повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 894 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 112- ти осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 14

Золочівський: 1

Львівський: 75 ( м. Львів – 58)

Самбірський: 4

Стрийський: 12

Яворівський: 6

Червоноградський: 0

У стаціонарах ковід-лікарень є 935 пацієнтів. Ліжкова мережа заповнена на 18,10%. У реанімації перебуває 87 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 32.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 678 людей. 208 200 людей одужали, 6014 – померли.

Що відомо

На ранок 2 січня на Львівщині зареєстрували 115 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 330 людей одужали, 7 — померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону