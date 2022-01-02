За добу COVID-19 діагностували у 115 мешканців Львівщини

На ранок 2 січня на Львівщині зареєстрували 115 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 330 людей одужали, 7 — померли.

Такі дані повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 810 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 115 осіб" , — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 5

Золочівський: 1

Львівський: 73 (м. Львів – 53)

Самбірський: 5

Стрийський: 19

Яворівський: 0

Червоноградський: 12

У стаціонарах ковід-лікарень є 910 пацієнтів. Ліжкова мережа заповнена на 17,62%. У реанімації перебуває 89 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 33.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 566 людей. 207 949 людей одужали, 6001 – померли.

Що відомо

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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